Kemendag Korsel, USTR Tinjau Implementasi FTA KORUS

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan di Seoul pada hari Jumat (19/11), menjelang peringatan ke-10 tahun perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral yang mulai berlaku pada Maret 2002.Menteri Perdagangan Yeo Han-koo dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Katherine Tai membuka komite gabungan FTA Korea Selatan - AS yang ke-6 dan memeriksa implementasi kesepakatan tersebut. Lima putaran sebelumnya digelar pada antara tahun 2012 dan 2020.Para pejabat menilai bahwa FTA itu telah mempromosikan hubungan perdagangan bilateral, dan sepakat membuat upaya gabungan untuk melanjutkan kesepakatan dagang yang berkontribusi pada penguatan aliansi dan kemitraan yang berorientasi masa depan.Menurut kementerian tersebut, perdagangan antara kedua negara meningkat sebesar 29 persen dari 101,9 miliar dolar AS pada 2012 menjadi 131,6 miliar dolar AS pada tahun lalu.Keduanya juga membahas pembentukan sebuah saluran baru untuk konsultasi isu-isu perdagangan mencakup rantai pasokan, sektor digital, dan perubahan iklim, dan sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis dalam bidang-bidang tersebut.Ini adalah kunjungan pertama USTR ke Korea Selatan sejak Novmber 2010 dan kunjungan pertama pejabat senior ekonomi atau perdagangan di bawah pemerintahan Biden.