BTS Menjadi Musisi Asia Pertama yang Meraih Penghargaan 'Artis Tahun Ini' dari AMAs

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan, BTS, sekali lagi menorehkan sejarah K-Pop, menjadi musisi Asia pertama yang dinobatkan sebagai Artis Tahun Ini oleh American Music Awards (AMAs).Grup K-Pop beranggotakan tujuh orang tersebut berada di posisi puncak dalam kategori AMAs 2021 yang disiarkan secara langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat, pada hari Minggu (21/11), yang juga di dalamnya termasuk penyanyi terkenal dunia Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd.Ini adalah kali pertama musisi Korea Selatan dan juga Asia pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Sebelumnya, BTS juga merajai kategori-kategori untuk duo pop dan grup favorit, dan lagu pop favorit dengan lagu mereka, Butter.Boyband itu dua kali tampil di atas panggung untuk menampilkan lagu Butter dan My Universe yang merupakan kolaborasi dengan Coldplay.BTS mencatatkan berbagai prestasi tahun ini, setelah lagu Butter menduduki posisi puncak Billboard Hot 100 selama sepuluh minggu, diikuti dengan dua lagu lainnya yang juga sempat merajai tangga lagu tersebut, yaitu Permission to Dance dan My Universe.