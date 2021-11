AS Menekankan Pentingnya Kerja Sama Trilateral antara Korsel, AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan ketidakhadiran Jepang dalam jumpa pers bersama setelah rapat antara wakil menteri dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akibat masalah pulau Dokdo, Kementerian Luar Negeri AS menekankan pentingnya kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menyatakan pada hari Senin (22/11) waktu setempat bahwa pertemuan trilateral tersebut berlangsung konstruktif dan membahas tujuan bersama antara ketiga negara.Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama antara ketiganya dan tidak mengeluarkan pernyataan langsung atas penolakan Jepang untuk hadir dalam jumpa pers bersama.Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri ketiga negara memutuskan untuk menggelar jumpa pers bersama setelah pertemuan di Washington DC, AS, pada tanggal 17 November lalu, namun Jepang kemudian menolak untuk hadir dalam jumpa pers tersebut dengan mempermasalahkan kunjungan Kepala Kepolisian Korea Selatan, Kim Chang-ryong, ke Pulau Dokdo.