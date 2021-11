Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) anjlok ke bawah level 3.000 dalam satu hari.KOSPI turun 15,92 poin, atau 0,53 persen, pada hari Selasa (23/11), mengakhiri perdagangan hari ini di angka 2.997,33.Pasar saham teknologi KOSDAQ juga turun 18,59 poin, atau 1,80 persen, ditutup di level 1.031,72.Di pasar valuta asing, nilai mata uang won Korea naik 4,6 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di 1.189,7 won per dolar AS.