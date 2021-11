BTS Diperkirakan Dinominasikan untuk 'Record of the Year' di Grammy Awards

Photo : YONHAP News

Menjelang pengumuman nominasi Grammy Awards ke-64, terdapat prediksi bahwa grup BTS akan dinominasikan dalam kategori 'Record of the Year.'Forbes, majalah bisnis terkemuka Amerika Serikat, melaporkan pada hari Senin (22/11) waktu setempat bahwa lagu "Butter" dari BTS kemungkinan besar akan dinominasikan dalam kategori 'Record of the Year.'Penghargaan 'Record of the Year' adalah salah satu penghargaan dari empat penghargaan utama dalam Grammy Awards, bersama dengan penghargaan untuk Album of the Year, Song of the Year, dan Rookie of the Year.Untuk 'Record of the Year,' delapan lagu akan dinominasikan.Forbes memperkirakan bahwa calon penerima penghargaan 'Record of the Year' pada tahun ini akan menghadapi persaingan ketat.Selain itu, Forbes juga memprediksi bahwa lagu "Butter" kemungkinan dinominasikan dalam kategori 'Song of the Year.'Pada pekan lalu, Billboard juga memperkirakan "Butter" akan menjadi calon penerima penghargaan 'Record of the Year'.Sementara itu, calon penerima Grammy Awards ke-64 akan diumumkan pada pagi hari Selasa (23/11) waktu setempat dan upacara penganugerahan akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 31 Januari tahun depan.