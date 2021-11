Samsung Pilih Taylor, Texas, untuk Bangun Pabrik Chip Senilai 17 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics memilih Taylor, Texas, Amerika Serikat (AS) sebagai lokasi fasilitas manufaktur semikonduktor barunya dengan investasi sebesar 17 miliar dolar AS.Wakil Ketua Samsung Electronics Kim Ki-nam bersama Gubernur Texas Greg Abbott menggelar jumpa pers dan mengumumkan keputusan tersebut di Texas pada hari Selasa (23/11).Fasilitas Taylor akan dibangun di atas lahan seluas 5 juta meter persegi dan hanya terletak 25 kilometer dari pabrik Samsung di Austin.Fasilitas Taylor baru tersebut dijadwalkan mulai dibangun pada semester pertama tahun 2022 mendatang dan akan beroperasi pada semester kedua tahun 2024.Samsung mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan dana sebesar 17 miliar dolar AS, yang merupakan investasi terbesar di AS, untuk membangun sebuah pabrik semikonduktor baru dan memproduksi chip canggih untuk mobile, 5G, komputer berkinerja tinggi dan kecerdasan buatan.Menurutnya, Taylor akan menjadi lokasi kunci kapasitas manufaktur semikonduktor global Samsung, bersama dengan pabrik pemroduksian di Pyongtaek, serta akan berkontribusi pada stabilitas rantai pasokan semikonduktor global.Pembuat chip memori terbesar di dunia itu juga sebelumnya telah mempertimbangkan Arizona dan New York, namun dilaporkan kemudian memilih Taylor karena adanya insetif yang dijanjikan oleh pemerintah setempat serta jaraknya yang dekat dengan pabrik di Austin.Khususnya, Taylor akhirnya dipilih sebagai lokasi fasilitas manufaktur semikonduktor baru Samsung Electronics dan Samsung akan mendapatkan insentif pengembalian 92,5 persen dari pajak properti selama 10 tahun pertama serta pengurangan pajak tambahan sebesar 340 miliar Won.