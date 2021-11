Ekspor Korsel ke AS Capai 15% dari Total Ekspor, Tertinggi dalam 17 Tahun

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat (AS) diperkirakan mencapai 15 persen dari total ekspor untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir.Federasi Industri Korea (FKI) merilis data tersebut pada hari Rabu (24/11) setelah membandingkan jumlah kumulatif ekspor Korea Selatan ke AS sejak 2017 hingga tahun ini dengan periode tahu 2012 hingga 2016.FKI menemukan bahwa ekspor ke AS meningkat 17,9 persen dalam periode yang diperbandingkan tersebut, sementara ekspor ke China hanya naik 7,1 persen.Khususnya, dikatakan bahwa ekspor ke AS naik 31 persen pada tahun berjalan dan diperkirakan akan mencapai 15 persen dari total ekspor Korea Selatan. Ini akan menjadi yang tertinggi yang dicatatkan sejak 2004, saat ekspor ke AS tercatat hampir sebesar 17 persen dari total ekspor.Sementara itu, ekspor ke China mencatatkan sekitar 25 persen dari total ekspor tahun ini, turun dari sebelumnya 27 persen di tahun 2018.FKI mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan total ekspor tahun ini berdasarkan kinerja yang tercatat pada 10 bulan terakhir.