AS Tempatkan Militer di Korea Selatan Secara Permanen

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat telah memutuskan untuk menempatkan pasukan helikopter penyerang Apache dan markas brigade artileri di Korea Selatan secara permanen, serta mempertahankan kapasitas militer AS di Korea Selatan seperti saat ini.Kementerian Pertahanan AS mengumumkan hasil evaluasi penempatan pasukan militer di luar negeri yang dilaksanakan untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Presiden Biden diluncurkan.Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS, Mara Karlin, menyatakan bahwa penempatan pasukan AS di Korea Selatan sangatlah kuat dan efektif, sehingga tidak perlu menyebut adanya perubahaan dalam hal tersebut.Ditambahkan pula bahwa terdapat kekhawatiran mengenai Korea Utara dan pihaknya tetap mempertimbangkan strategi keamanan nasional yang akan diumumkan pada tahun depan.Walaupun tidak ada perubahaan dalam penempatan pasukan AS di luar negeri, termasuk di Korea Selatan, namun AS tengah mempertimbangkan penempatan kembali sejumlah unit militer untuk membatasi China.Diperkirakan langkah yang akan diambil adalah memperkuat fasilitas infrastruktur di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Australia dan Guam, selama dua atau tiga tahun ke depan, serta kemungkinan penempatan rotasi pasukan Angkatan Udara di Australia.