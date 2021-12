KOSPI Ditutup Turun 2,42% pada 30 November

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) ditutup turun lebih dari 2 persen pada hari Selasa (30/11).KOSPI mengakhiri perdagangan hari Selasa (30/11) di level 2.839,01, turun 2,42 persen, atau 70,31 poin, dari hari sebelumnya dikarenakan sentimen investasi yang merosot akibat munculnya varian baru COVID-19, Omicron.Ini menadai penutupan terendah di sepanjang tahun 2021.Pasar saham teknologi KOSDAQ juga turun 26,71 poin, atau 2,69 persen, ditutup di level 965,63.Di pasar valuta asing, nilai mata uang won Korea turun 5,1 won terhadap dolar AS, mengakhiri sesi perdagangan hari ini di 1.187,9 won per dolar AS.