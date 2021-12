Ekspor Korsel Catat Rekor 60 Miliar Dolar AS pada November

Photo : YONHAP News

Ekspor bulanan Korea Selatan melebihi 60 juta dolar AS untuk pertama kalinya.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Rabu (01/12) mengatakan ekspor melonjak 32,1 persen di bulan November dibandingkan setahun sebelumnya, mencatatkan 60,44 miliar dolar AS. Ini adalah angka bulanan tertinggi sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data perdagangan pada tahun 1956.Rekor sebelumnya tercatat sebesar 55,92 miliar dolar AS pada September lalu.Angka 60 miliar dolar AS itu dicapai sekitar 8 tahun setelah Korea Selatan mencatatkan rekor 50 miliar dolar AS untuk pertama kalinya pada Oktober 2013.Dengan angka terbaru tersebut, Korea Selatan melaporkan pertumbuhan ekspor selama tiga belas bulan berturut-turut sejak November tahun lalu dan pertumbuhan dua digit selama sembilan bulan berturut-turut.Impor naik 43,6 persen ke 57,36 miliar dolar AS pada bulan lalu, sehingga melanjutkan surplus perdagangan selama 19 bulan berturut-turut.