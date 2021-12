Pertemuan Tatap Muka Komite Militer Korsel-AS Digelar di Seoul

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan Won In-choul dan rekannya dari Amerika Serikat (AS), Jenderal Mark Milley menggelar Pertemuan Komite Militer (MCM) Korea Selatan dan AS ke-46 di Seoul pada hari Rabu (01/12).Pertemuan tatap muka itu digelar setelah dua tahun akibat pandemi COVID-19 yang merebak sejak 2019.Seusai pertemuan itu, Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyampaikan dalam pernyataan media bersama bahwa kedua belah pihak telah kembali mengonfirmasi kekuatan aliansi kedua negera yang berkelanjutan dan sepakat untuk membuat kemajuan penting demi meningkatkan kerja sama bilateral.Milley menekankan bahwa AS tetap berkomitmen menepati janji untuk mempertahankan Semenanjung Korea, termasuk menyediakan kekuatan militer saat terjadi ancaman serangan nuklir.Menurut JCS Korea Selatan, keduanya juga menghimbau pentingnya pertemuan komite militer Korea Selatan dan AS agar digelar secara tatap muka dalam rangka menunjukkan kekuatan, kepercayaan dan fleksibilitas persekutuan bilateral mereka.Adapun, kedua pihak mengungkapkan perlunya kemitraan multinasional di tengah berlanjutnya upaya penanganan COVID-19 serta sepakat akan meningkatkan upaya untuk berkontribusi dalam keamanan dan perdamaian regional.