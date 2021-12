Moon Minta Dukungan AS untuk Deklarasi Akhir Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin pada Kamis (02/12) dan meminta dukungan Washington atas upaya Seoul untuk deklarasi akhir Perang Korea.Dalam rapat bersama para pejabat tinggi tersebut, Presiden Moon dan pemimpin Pentagon itu bertukar pemdapat mengenai cara koordinasi antara kedua negara untuk denuklirisasi Korea Utara dan memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea.Presiden Moon mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan deklarasi akhir perang untuk menjamjn pemerintahan berikut ya akan melihat negosiasi antara kedua Korea dan antara AS dan Kore Utara.Dia juga memjnta perhatian dan dukungan AS untuk deklarasi tersebut, mengatakan bahw kerja sama antara Seoul dan Washington adalah penting untuk menjamin proses keberlanjutan proses perdamaian.Menanggapi hal tersebut, Austin mengungkapkan penghargaannya atas upaya diplomasi yanga dilakukan Moon untuk memperbaiki hubunhan kedua Korea dan hubungan AS dan Korea Utara.Dia juga menekankan bahwa Washington tetap berkomitmen melakukan upaya diplomatik bersama Pyongyang.