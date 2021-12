BTS, Grup Musik No.1 di Billboard 2021

Photo : YONHAP News

Boyband K-Pop, BTS, menduduki puncak tangga lagu akhir tahun Billboard di 9 kategori, termasuk kategori duo atau grup.Menurut akun Twitter resmi Billboard pada Jumat (3/12), BTS menduduki peringkat teratas di kategori duo atau grup tangga lagu Hot 100, duo atau grup Billboard 200, Billboard Global (dengan mengecualikan musisi AS), penjualan lagu digital, album global, dan sebagainya.Adapun, lagu 'Dynamite' dan 'Butter' masing-masing tercatat sebagai lagu di peringkat teratas di kategori Billboard Global (dengan mengecualikan lagu-lagu AS) dan kategori penjualan lagu digital. Album BTS, 'Be' pun menduduki posisi puncak untuk kategori album global.Terkait prestasi BTS tersebut, Billboard menilai BTS kini menguasai industri musik global.BTS telah mencatatkan pencapaian luar biasa di pasar Amerika Serikat dengan lagunya, 'Butter', yang menduduki peringkat pertama di Billboard's Main Single Chart Hot 100 selama 10 minggu pada tahun ini.