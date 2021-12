Neraca Perdagangan Korsel Catat Surplus 18 Bulan Berturut-turut pada Oktober

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mencatatkan surplus perdagangan selama 18 bulan berturut-turut pada bulan Oktober berkat catatan surplus di neraca sektor transportasi.Berdasarkan data sementara dari Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (07/12), surplus neraca perdagangan Korea Selatan tercatat sebesar 6,95 miliar dolar AS pada Oktober.Ini adalah 18 bulan berturut-turut Korea Selatan telah mencatatkan surplus sejak bulan Mei tahun lalu, walaupun angka tersebut berkurang 4,6 miliar dolar AS dibandingkan setahun lalu.Ekspor naik 20,1 persen ke 55,9 miliar dolar AS, sementara impor melonjak 38,2 persen ke 50,3 miliar dolar AS.Sektor jasa mencatatkan surplus 630 juta dolar AS di bulan Oktober, naik setelah mengalami penurunan sebesar 830 juga dolar AS pada setahun sebelumnya.Surplus di sektor jasa didorong oleh meningkatnya surplus akun transportasi, yang mencatatkan rekor tertinggi 2,22 juta dolar AS di Oktober, naik dari surplus 480 juta dolar AS pada setahun sebelumnya.