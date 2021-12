Kemenhan AS Hargai Hubungan antara Korsel dan China

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya menghargai jalinan hubungan antara Korea Selatan dan China.Juru Bicara (Jubir) Kementerian Pertahanan AS John Krby menyatakan pada hari Senin (6/12) kemarin bahwa AS tidak mendesak negara-negara untuk memilih salah satu negara dari AS atau China. Korea Selatan dan China adalah negara tentagga dan pihaknya menghargai hubungan kedua negara tersebut.Ditambahkan pula, pendekatan AS terhadap Indo-Pasifik bukan bertujuan untuk menekan suatu negara, termasuk China. Namun, China menekan setiap negara untuk menerapkan kebijakan dan pandangan yang sesuai dengan pandangan China.Menurut AS, tujuan yang ingin dicapai China bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dari negara-negara sekutu AS.Ketika Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi Korea Selatan, dia berkesempatan untuk membahas tantangan serupa yang dihadapi China bersama dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook. Namun, agenda utama dalam pembahasan di Seoul tersebut adalah ancaman Korea Utara terhadap stabilitas dan keamanan di Semenanjung Korea.Kirby menambahkan bahwa kunjungan Austin menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali janji resmi AS mengenai kepentingan keamanan bersama antara Korea Selatan dan AS serta kerja sama kedua negara untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea.Austin mengunjungi Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) dan dalam pernyataan bersama usai pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya dimuat isu Taiwan yang merupakan hal sensitif bagi pemerintah China.