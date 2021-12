Korsel Nyatakan Dukungan Penuh atas Olimpiade Beijing

Photo : YONHAP News

Usai AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai boikot diplomatik atas Olimpiade Musim Dingin Beijing, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya berharap agar Olimpiade Musim Dingin Beijing kali ini dapat berkontribusi untuk perdamaian dan kemakmuran dunia, termasuk kawasan Asia Timur, serta hubungan antar-Korea, seperti halnya Olimpiade Pyeongchang 2018 dan Olimpiade Tokyo 2021 lalu.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Young-sam menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu menyebut keputusan diplomatik negara lain, dan bahwa Korea Selatan mendukung penyuksesan pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing.Ditambahkan pula, belum dapat dipastikan apakah pejabat pemerintah Korea Selatan akan hadir atau tidak di Olimpiade Beijing.Sementara itu, Komite Olahraga dan Olimpiade Korea (KOC) mengumumkan partisipasi Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan dalam upacara pembukaan olimpiade tersebut sesuai permintaan China.Sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih AS Jen Psaki menyatakan pada hari Senin (6/12) bahwa AS tidak akan mengirim rombongan resmi ke Olimpiade Beijing dengan pertimbangan tindakan kriminal anti-kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Xinjiang, China.Setelah pernyataan resmi AS tersebut, negara-negara sekutu AS lainnya mendapat sorotan mengenai apakah pihaknya akan mengambil langkah yang sama dengan AS atau tidak.Choi menyatakan bahwa AS telah terlebih dahulu menyampaikan keputusan tersebut kepada Korea Selatan melalui saluran diplomatik, dan tidak pernah menerima permintaan untuk melakukan boikot serupa.