Pendapatan Per Kapita Korsel Sama dengan Negara Eropa Barat, Ketimpangan Kekayaan Membesar

Photo : YONHAP News

Sebuah laporan menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki tingkat pendapatan berdasarkan paritas daya beli yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat, sementara ketimpangan penghasilan dan kekayaan di antara masyarakat menjadi kekhawatiran.Menurut Laporan Kesenjangan Dunia 2021 yang dirilis untuk kedua kalinya sejak 2018, penghasilan rata-rata di Korea Selatan berdasarkan paritas daya beli adalah 33.000 euro.Angka tersebut lebih tinggi daripada Inggris, Spanyol dan Italia, sementara lebih rendah dari Prancis dan Jerman.Masyarakat yang berpenghasilan sepuluh persen teratas di Korea Selatan secara keseluruhan menguasai 46.5 persen dari total pendapatan nasional pada tahun 2021, dengan pendapatan per kapita sebesar 153.200 euro.Sebaliknya, warga dengan penghasilan 50 persen terendah mencakup 16 persen dari total pendapatan nasional, dengan pendapatan per kapita sebesar 600 euro.Selisih pendapatan per kapita antara kedua kelompok tersebut lebih dari 14 kali lipat.Laporan Kesenjangan Dunia yang baru tersebut menilai bahwa di Korea Selatan, kesenjangan telah berada di tingkat yang sangat tinggi akibat pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang pesat dengan pelonggaran aturan tanpa adanya pembangunan jaringan keamanan sosial.Terlebih lagi, ketimpangan kekayaan dikatakan lebih serius daripada ketimpangan pendapatan.Dalam hal total kekayaan, termasuk aset keuangan dan aset non-keuangan, seperti perumahan, 10 persen orang terkaya di Korea Selatan menguasai 58,5 persen dari total kekayaan di Korea Selatan, sedangkan 50 persen terbawah hanya mencatatkan 5,6 persen saja.Kesenjangan antara kalangan atas dan bawah dalam rata-rata nilai kekayaan per kapita telah melebar sebesar 52 kali lipat, menjadi keprihatinan yang lebih besar daripada ketimpangan pendapatan.Ketimpangan pendapatan di Prancis, Inggris, dan Jerman lebih kecil, yaitu masing-masing 7 kali lipat, 9 kali lipat, dan 10 kali lipat.