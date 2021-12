Korsel: Belum Ada Pembahasan Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

Photo : YONHAP News

Salah seorang pejabat tinggi Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan belum membahas mengenai boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin Beijing yang akan diselenggarakan pada tahun depan.Hal itu dinyatakan kepada para wartawan yang menanyakan pendapat pemerintah Korea Selatan terkait boikot diplomatik atas Olimpiade Musim Dingin Beijing yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS).Ia menambahkan bahwa sebelum AS mengumumkan boikot diplomatik atas Olimpiade Beijing tersebut, pihak AS telah memberitahukan perihal itu kepada pihak Korea Selatan dan menyerahkan kepada masing-masing negara mengenai keputusan unutk melakukan boikot diplomatik atau tidak.Pejabat tinggi tersebut kembali menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan belum memutuskan apapun terkait boikot diplomatik dan akan memberitahukan keputusan yang diambil kepada media.Sementara itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan menghadiri KTT Demokrasi yang dipimpin oleh Presiden AS Joe Biden pada Kamis (9/12) malam.AS mengundang pemimpin dari 100 negara, tidak termasuk China, untuk menghadiri KTT Demokrasi tersebut.Dalam KTT itu, Presiden Moon diketahui akan menyampaikan tentang keberhasilan pemerintah Korea Selatan dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.Namun, hal yang diperhatikan adalah apakah Moon akan menyebut mengenai China atau tidak dalam pidatonya. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Korea Selatan harus memikirkan hubungan bilateral dengan negeri tirai bambu tersebut, sebagaimana China adalah mitra dagang terbesar dan tetangga terdekatnya.Terlebih lagi, China adalah negara yang terlibat dalam deklarasi akhir Perang Korea, yang sedang digiatkan oleh Presiden Moon.Oleh sebab itu, diperkirakan Moon tidak akan menyebut masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh China, yang menjadi alasan AS melakukan boikot diplomatik atas Olimpiade Beijing.