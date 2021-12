CSIS : Reaktor Nuklir di Fasilitas Nuklir Yongbyon, Korut, Sedang Beroperasi

Photo : YONHAP News

Sebuah wadah pemikir Amerika Serikat (AS) pada Rabu (8/12) waktu setempat menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan bukti jelas bahwa reaktor nuklir di fasilitas nuklir Yongbyon di Korea Utara sedang beroperasi.Sebuah situs web khusus Korea Utara, Beyond Parallel, milik Pusat Studi Strategi Internasional (CSIS) menganalisis bahwa air panas yang dikeluarkan dari sistem pendingin reaktor 5 megawatt di fasilitas nuklir Yongbyon menunjukkan bahwa reaktor sedang beroperasi.Menurutnya, air panas yang dikeluarkan di sekitar reaktor tersebut diidentifikasi melalui citra inframerah dari satelit pengamatan pada 12 September, 23 Oktober dan 16 November tahun ini.Laporan CSIS menyatakan bahwa satelit telah mengamati pembuangan air dari reaktor serta emisi uap dari turbin uap dan generator pada beberapa bulan lalu.Air dari reaktor itu mengalir ke Sungai Guryonggang dan suhu air yang diamati melalui citra satelit mengalami perubahan suhu hingga maksimal 4 derajat Celsius.Lebih lanjut, suhu air hangat yang diamati pada waktu itu ditemukan di sekitar saluran reaktor dan hal itu menunjukkan reaktor sedang beroperasi.Situs web khusus Korea Utara yang berbasis di Amerika Serikat (AS), 38 North, pun pada bulan lalu sempat menyatakan bahwa reaktor 5 megawatt di fasilitas nuklir Yongbyon mengeluarkan uap dan menunjukkan fasilitas sedang beroperasi.