Korsel dan AS Kerja Sama Perkuat Rantai Pasokan Semikonduktor Global

Photo : Getty Images Bank

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengupayakan langkah kerja sama nyata untuk memperkuat rantai pasokan semikonduktor global.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Kamis (09/12) mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perdagangan AS sepakat untuk menggelar Dialog Kemitraan Semikonduktor Korea Selatan dan AS secara virtual untuk membahas langkah-langkah memperkuat rantai pasokan semikonduktor.Dialog Kemitraan Semikonduktor itu merupakan pertemuan yang disepakati oelh Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan dan Menteri Perdagangan AS demi menghasilkan sebuah keberhasilan nyata dari KTT Korea Selatan dan AS yang dilakukan pada bulan Mei lalu.Dalam pertemuan yang akan digelar setiap musim gugur secara bergantian itu, kedua pihak melalui kelompok kerja rantai pasokan akan membicarakan kondisi rantai pasokan semikonduktor saat ini dan cara penguatan rantai pasokan di masa depan.Kelompok kerja itu akan menganalisis permintaan dan persediaan di masa depan di industri semikonduktor dan mendeteksi ketidakstabilan rantai pasokan secara lebih dini dan membahas langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasokan.Kelompok kerja itu melibatkan bidang penelitian sipil dan bidang industri serta berbagi peta jalan pengembangan teknologi semikonduktor dari masing-masing pihak, lalu memilih dan mengerjakan proyek yang membutuhkan penelitian bersama.Untuk itu, Semiconductor Research Corporation (SRC) AS dan Korea Evaluation Institute of Industrial Technology menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung kolaborasi teknologi dan sumber daya kedua negara.