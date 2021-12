AS Selenggarakan KTT Demokrasi, China dan Rusia Protes

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Demokrasi secara virtual dengan mengundang perwakilan dari 110 negara.Presiden Joe Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa AS akan mengambil peran untuk memimpin pemulihan demokrasi dunia dan menekankan kerja sama dengan negara-negara aliansinya.Biden menyampaikan AS akan mengeluarkan dana senilai 400 juta dolar AS untuk perkembangan demokrasi di seluruh dunia.Dilanjutkannya, diktator dari luar telah meningkatkan kekuatan mereka dan memperluas pengaruhnya untuk membenarkan kebijakan yang menindas. Walaupun tidak menyebut siapa diktator yang dimaksud, tetapi ditafsirkan pernyataan itu ditargetkan kepada China dan Rusia yang tidak hadir dalam KTT tersebut.Sebagian besar pokok pembicaraan di KTT Demokrasi pun tampak menargetkan China dan Rusia, seperti perihal penghapusan otoritarianisme, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia.Setelah resmi menyatakan boikot diplomatik atas Olimpiade Beijing serta memperingatkan Rusia terkait isu Ukraina dalam KTT AS dan Rusia yang lalu, AS kembali meningkatkan tekanannya terhadap kedua negara itu.China dan Rusia tentu memprotes aksi tersebut.Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengklaim gagasan demokrasi sesusi dengan ciri khas Asia serta harus dipupuk dan mengkritik AS dengan mengatakan bahwa pembentukan kelompok kecil atas nama demokrasi termasuk dalam perbuatan yang merusak demokrasi.Akibat konfrontasi antara AS dan China yang semakin meningkat, maka kekhawatiran Korea Selatan dan negara-negara lain pun turut meningkat.Sementara itu, AS secara resmi menyatakan bahwa KTT Demokrasi akan digelar pada tahun depan, walaupun tampak bahwa tingkat demokrasi di negara-negara undangan berbeda-beda.