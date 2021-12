AS dan Sekutunya Lanjutkan Upaya Buka Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Sejumlah 35 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik mengirimkan surat untuk menolak deklarasi akhir Perang Korea ke Kementerian Luar Negeri AS dan Gedung Putih.Sehubung dengan itu, kementerian tersebut menanggapi dengan menyebut bahwa kebijakan AS terhadap Korea Utara tidak berubah dan akan terus mencari keterlibatan Korea Utara.Voice of America (VOA) melaporkan bahwa perwakilan kementerian itu mengatakan bahwa AS berkonsentrasi untuk menciptakan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui dialog dan kegiatan diplomasi dengan Korea Utara.Menurut perwakilan kementerian itu, pihaknya bersama Korea Selatan dan Jepang serta negara sekutu lainnya terus mengupayakan keterlibatan Korea Utara untuk meningkatkan keamanan nasional AS, negara-negara aliansinya, dan tentara AS di luar negeri.Kemudian, dia kembali mengonfirmasi bahwa AS tidak berniat memusuhi Korea Utara dan bersedia bertemu dengan Korea Utara tanpa syarat, sehingga Pyongyang diharapkan memberikan respons positif akan kontak yang dilakukan AS.Sebelumnya, anggota partai dari Partai Republik dalam suratnya tersebut mengatakan bahwa deklarasi akhir Perang Korea tanpa adanya perjanjian teguh dari Korea Utara mengenai denuklirisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyatnya akan menjadi hal yang berbahaya.