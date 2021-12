Dubes AS untuk PBB : Korsel dan AS Miliki Aliansi yang Kuat

Photo : YONHAP News

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas‑Greenfield, pada Kamis (09/12) menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS memiliki aliansi yang kuat dan kedua negara sedang membahas isu deklarasi akhir Perang Korea secara seksama.Dalam pengarahan terkait Konferensi Tingkat Menteri Penjaga Perdamaian PBB yang digelar secara virtual di Seoul pada 7-8 Desember, Thomas‑Greenfield mengatakan bahwa hubungan Korea Selatan dan AS adalah aliansi yang kuat berdasarkan rasa saling percaya serta nilai-nilai ekonomi dan demokrasi yang sama.Ia melanjutkan bahwa kedua negara sedang berupaya bekerjasama untuk melindungi demokrasi, mempromosikan hak asasi manusia, menangani COVID-19 dan krisis iklim, serta pengamanan teknologi masa depan.Ditambahkannya, aliansi Korea Selatan dan AS akan menjadi pusat dari perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di masing-masing kawasan kedua negara.Terkait deklarasi akhir Perang Korea, ia mengatakan bahwa AS berupaya untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui upaya diplomatik dan dialog.Dilanjutkannya, AS tidak ingin bermusuhan dengan Korea Utara dan pemerintahan Biden bersedia berkomunikasi dengan Pyongyang tanpa syarat apapun dan mengharapkan respons positif dari Korea Utara.