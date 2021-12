Korsel Catatkan Rekor Ekspor Tahunan Baru, Diperkirakan Capai 640 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Ekspor tahunan Korea Selatan mencapai rekor tertinggi pada hari Senin (13/12) dengan perkiraan total volume ekspor 2021 melebihi 640 miliar dolar AS.Kementerian Perdagangan mengatakan per pukul 11.36, ekspor tahun ini memecahkan rekor tahunan sebelumnya pada tahun 2018, di mana tercatat ekspor sebesar 604,9 miliar dolar AS.Ekspor Korea Selatan, yang mencapai 100 juta dolar AS pada 1964, tekah melebihi 10 miliar dolar AS pada 1977, 100 miliar dolar AS di tahun 1995, dan 60 miliar dolar AS di 2018.Kementerian tersebut mengatakan bahwa kenaikan itu berkat pertumbuhan ekspor yang kuat sebelumnya di industri-industri semikonduktor, pembuatan kapal, dan otomobil, terlepas dari pandemi COVID-19 dan kemajuan item-item lainnya di industri kesehatan bio, pertanian, dan kosmetik.Korea Selatan tetap berada di peringkat ketujuh dalam peringkat ekspor global tahun 2021, naik ke peringkat delapan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun sejak masuk dalam daftar tersebut.