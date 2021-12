Kemlu AS: AS Tidak Lakukan Kampanye Global untuk Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

Photo : YONHAP News

Kemeterian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya telah mendiskusikan mengenai boikot diplomatik atas Olimpiade Beijing bersama negara-negara sekutu dan mitranya sebelum Gedung Putih mengumumkan keputusan tersebut.Seorang juru bicara kementerian menyatakan posisi tersebut saat diminta memberi komentar mengenai pernyataan Presiden Moon Jae-in yang mengatakan bahwa Korea Selatan tidak sedang mempertimbangkan langkah untuk melakukan boikot serupa.Moon membuat pernyataan itu pada hari Senin (13/12) dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison usai pertemuan tingkat tinggi antara keduanya di Canberra, Australia.Menanggapi pertanyaan KBS tersebut, juru bicara kementerian itu menambahkan bahwa AS tidak sedang mengupayakan sebuah kampanya global terkait hal itu.Pernyataan itu tampak menunjukkan posisi kementerian bahwa Washington mengumumkan keputusan itu akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh China, namun untuk melakukan boikot diplomatik atau tidak, hal itu adalah keputusan masing-masing negara.Ditanya apakah keputusan diplomatik Seoul akan mempengaruhi aliansi antara Korea Selatan dan AS, juru bicara kementerian tersebut mengatakan bahwa aliansi kedua negara adalah dasar dari perdamaian, keamanan dan perkembangan di Asia Timur Laut, serta kawasan Indo-Pasifik dan global.