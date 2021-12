Senat AS Loloskan UU Otorisasi Pertahanan Nasional Baru

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan Undang-Undang (UU) Otorisasi Pertahanan Nasional baru yang menyatakan pihaknya akan mempertahankan jumlah pasukan militer AS di Korea Selatan seperti saat ini.UU yang diloloskan pada Rabu (15/12) waktu setempat itu memuat anggaran pertahanan AS untuk tahun 2022 sebesar 768 miliar dolar AS, merupakan yang terbanyak dalam sejarah AS.UU baru itu menyatakann bahwa untuk menghadapi persaingan strategis dengan China, maka AS harus memperkuat aliansi di wilayah Indo-Pasifik, terutama aliansi dengan Korea Selatan dan AS akan diperkuat dengan mempertahankan penempatan pasukan sejumlah 28.500 personel di Korea Selatan.Menurutnya, langkah itu berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama antara Korea Selatan dan AS, serta bertujuan untuk mendukung tujuan bersama demi perdamaian dan stabilisasi di Semenanjung Korea.Namun, pasal yang membatasi pengurangan jumlah tentara AS hingga di bawah 28.500 personel dihapus dalam UU baru tersebut.Terkait dengan itu, pemerintahan Biden menyatakan hingga saat ini jumlah pasukan militer AS di Korea Selatan tidak mengalami perubahan.