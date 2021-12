Lee Jung-jae Dinamai Bintang Berkilau 2021 untuk Perannya di ‘Squid Game’

Photo : YONHAP News

The New York Times memasukkan aktor Lee Jung-jae dalam daftar bintang yang bersinar di 2021 untuk perannya dalam serial drama Netflix original, Squid Game.Harian Amerika Serikat itu merilis daftar tersebut pada Kamis (16/12), memilih para bintang yang muncul tahun ini di dunia musik, film, dan teater.Media itu menulis bahwa Lee memerankan Sung Ki-hoon, seorang penjudi dengan setumpuk utang, dalam drama yang mematahkan hati namun sekaligus peka tersebut.Dituliskannya bahwa Lee tidak memainkan karakter yang datar, hanya sebagai seorang pahlawan atau penjahat ataupun orang bodoh, namun menyebut Ki-hoon sebagai karakter yang kompleks.The New York Times juga menyebut Lee, yang sebelumnya adalah seorang model sebelum dia beralih ke dunia akting, telah membintangi beberapa film terkenal Korea sepanjang karirnya.