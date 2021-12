Kemlu Korsel: AS Berupaya Segera Nominasikan Dubes AS untuk Seoul

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin (20/12) menanggapi perihal keterlambatan pencalonan duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Seoul, mengatakan bahwa dia yakin Washington sedang bekerja keras untuk segera menominasikan duta besar untuk Korea Selatan tersebut.Belakangan ini, muncul keprihatinan di kancah diplomatik Korea Selatan mengenai keterlambatan pengangkatan duta besar AS untuk Seoul.Posisi Duta Besar AS di Seoul telah kosong selama 11 bulan terakhir sejak mantan Duta Besar Harry Harrison, yang ditunjuk di bawah pemerintahan mantan Presiden Trump, mengundurkan diri setelah pelantikan Presiden Biden pada bulan Januari tahun ini.Seorang senator AS Jon Ossoff pun telah meminta Presiden Biden untuk segera mencalonkan seorang duta besar untuk Korea Selatan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Biden.Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan tersebut menekankan bahwa aliansi Seoul dan Washington bergerak menuju aliansi global yang komprehensif dan saling menguntungkan sesuai dengan hasil KTT antara kedua negara pada Mei lalu.Ditambahkannya bahwa Korea Selatan dan AS menilai kedua negara masih tetap menjaga hubungan terbaik di antara kedua pihak.