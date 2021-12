Kim Jong-un Jadi Individu ke-3 Terbanyak Dicari di Mesin Pencari Internet

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjadi individu ketiga yang paling banyak dicari di internet oleh masyarakat dunia pada tahun ini.Lembaga Survei Data Statistik Jerman, Statista, mengumumkan bahwa pengguna internet pada tahun ini melakukan pencarian dengan mengetik nama Kim Jong-un sebanyak 1,9 juta kali per bulan di mesin pencari internet.Presiden AS Joe Biden menempati urutan puncak dengan pencarian sebanyak 7 juta kali per bulan dan disusul oleh Perdana Menteri Inggris Borris Johnson.Di urutan keempat terdapat Kanselir Jerman Angela Merkel dengan 1,4 juta kali pencarian, dan disusul oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron.Menurut hasil analisis Google Trend, pencarian untuk Kim Jong-un dilakukan bersama dengan kata kunci 'penurunan berat badan'.Kim Jong-un mendapat banyak perhatian pada bulan Juni lalu karena muncul di hadapan publik dengan sosok yang lebih ramping.Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa berat badan Kim turun sebanyak 20 kg dari sebelumnya 140 kg, namun dia tidak mengalami masalah kesehatan.