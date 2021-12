BPOM AS Otorisasi Obat COVID-19 untuk Perawatan di Rumah

Photo : YONHAP News

Badan pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat (AS) memberikan izin atas pil anti-viral Pfizer untuk perawatan COVID-19 di rumah.Pfizer pada Rabu (22/12) mengatakan bahwa FDA mengeluarkan otorisasi darurat untuk obat berbentuk pil Paxlovid. Ini merupakan metode obat oral pertama yang diizinkan penggunaannya untuk perawatan COVID-19 di rumah.Obat minum tersebut dilaporkan dapat diberikan pada orang dewasa dan anak berusia 12 tahun ke atas dengan gejala COVID-19 ringan hingga menengah yang memiliki risiko mengalami gejala berat atau perlu dirawat inap.Perawatan itu perlu diberikan secara dini agar dapat efektif berkhasiat, yaitu 5 hari pertama sejak mengalami gejala.Reuters mengatakan pil itu kemungkinan menjadi bagian penting dalam melawan penyebaran varian Omicron.Sebuah pil anti-viral dari perusahaan farmasi AS lainnya, Merck, juga segera akan mendapatkan otorisasi darurat dari FDA AS untuk perawatan di rumah.