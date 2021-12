Kemlu Korsel : Korsel dan AS Perluas Kerja Sama Berorientasi Masa Depan

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan akan memperluas kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam bidang indistri yang berorientasi masa depan mulai tahun depan.Selain itu, kementerian tersebut juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyediakan landasan untuk meningkatkan hubungan dengan China dan mengupayakan pencegahan konflik mulai tahun depan, yang bertepatan dengan 30 tahun peringatan jalinan hubungan diplomatik dengan China.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis (23/12) melaporkan hal itu secara tertulis kepada Presiden Moon Jae-in sebagai rencana tugas utama kementerian di tahun 2022.Berdasarkan laporan itu, terkait hubungan dengan AS, pihaknya akan memperkuat kemitraan di kawasan regional maupun global berdasarkan persamaan nilai yang dipegang oleh kedua negara.Selain kerja sama untuk kesehatan, perubahan iklim, dan pengembangan, Korea Selatan dan AS akan bekerja sama di bidang teknologi inti dan baru, seperti kecerdasan buatan, telekomunikasi, ruang angkasa, dan lain-lain.Korea Selatan dan AS pada KTT bulan Mei lalu telah memperluas aliansi ke kemitraan komprehensif untuk bersama menangani semua isu-isu global yang berpusat pada keamanan, dan AS menekankan peran Korea Selatan di panggung internasional akhir-akhir ini.Terkait hubungan dengan China, kementerian menyatakan rencana untuk memperkuat berbagai jalur komunikasi, termasuk pertukaran pejabat tinggi, menjelang peringatan 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 24 Agustus tahun depan.Pihak kementerian juga menyatakan akan memperkuat diplomasi keamanan ekonomi strategis seiring dengan era penggabungan bidang ekonomi, keamanan, dan teknologi.Mengenai hubungan Korea Selatan dan Jepang, kementerian mempertahankan prinsip 'dua jalur', sambil mencari solusi untuk masalah sejarah dan menjalin hubungan melalui kerja sama nyata.Pihak kementerian menyatakan akan berupaya mendorong Korea Utara untuk berdialog dan meneruskan kerja sama dengan negara-negara terkait untuk pendeklarasian akhir Perang Korea, kerja sama kemanusiaan, dan sebagainya.