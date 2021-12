Taman yang Akan Dibangun di Bekas Pangkalan Militer AS di Yongsan Diperluas

Photo : YONHAP News

Sebuah taman nasional yang akan dibangun di lokasi bekas pangkalan militer Amerika Serikat (AS) didistrik Yongsan, Seoul telah diperluas dari rencana sebelumnya yang mencapai 2,43 juta meter persegi menjadi total tiga juta meter persegi.Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (27/12) bahwa rencana revisi untuk taman itu telah diselesaikan setelah dilakukan peninjauan oleh komite yang menangani proyek tersebut.Pihak kementerian menyatakan bahwa mereka akan mengumumkan revisi rencana tersebut pada hari Selasa (28/12) besok.Ukuran taman nasional itu diperluas 570 ribu meter persegi setelah pemerintah memutuskan untuk memasukkan area bekas lokasi Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan dan apartemen militer di samping Museum Nasional Korea dan Museum Perang Korea.Pada tahun 2004, pemerintah kota Seoul memutuskan untuk mengubah area Yongsan menjadi taman nasional, menyusul kesepakatan antara Korea Selatan dan AS untuk memindahkan pangkalan militer AS ke Pyeongtaek pada tahun 2007.Rencana dasar umum telah ditetapkan pada bulan Desember 2014, namun sudah direvisi mengikuti penambahan luas area taman Yongsan, serta setelah adanya komunikasi dan keikutsertaan publik.Menurut rencana awalnya, pengembalian pangkalan militer AS di Yongsan diselesaikan pada 2016 dan pembangunan taman di Yongsan akan rampung pada tahun 2027.Namun revisi rencana menunjukkan bahwa taman itu akan dibuka 7 tahun setelah pengembalian secara keseluruhan pangkalan militer AS di Yongsan.