Acara Pembunyian Lonceng Tahun Baru akan Digelar secara Daring

Photo : KBS News

Upacara pembunyian lonceng pada malam tahun baru yang digelar di Paviliun Bosingak di Jonggak, pusat kota Seoul akan berlangsung secara daring.Pemerintah Metropolitan Seoul mengumumkan pada hari Minggu (26/12), bahwa acara tahunan tersebut akan ditayangkan di stasiun televisi besar dan platform media sosial pemerintah kota Seoul mulai pukul 11.30 malam pada 31 Desember mendatang.Hanya 14 orang yang akan menghadiri acara pembunyian lonceng secara langsung, termasuk Walikota Seoul Oh Se-hoon dan sepuluh perwakilan masyarakat umum yang berprestasi pada tahun ini. Antara lain seperti pemanah An San, peraih tiga medali emas di Olimpiade Tokyo.Walikota Oh dilaporkan akan mengungkapkan rasa terima kasih kepada warga kota Seoul dalam upacara tersebut dan akan berjanji untuk melakukan upaya terbaiknya demi memulihkan kembali kehidupan normal sehari-hari di tahun depan.