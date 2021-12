Presiden AS Joe Biden Tandatangani RUU Otorisasi Pertahanan Nasional

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa Presiden Joe Biden menandatangani Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 2022 pada hari Senin (27/12) waktu setempat.RUU tersebut menetapkan anggaran pertahanan AS untuk tahun depan yang dialokasikan sebesar 768 miliar dolar AS atau sekitar 912 triliun won.Jumlah anggaran tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah AS, dengan peningkatan nilai sebesar 5% dari anggaran tahun lalu.Selain itu, RUU tersebut juga mencakup perkuatan hubungan aliansi dengan Korea Selatan di wilayah India-Pasifik agar dapat bersaing secara strategis dengan China, dan mempertahankan jumlah militer AS di Korea Selatan sebanyak 28.500 orang seperti saat ini.Dalam RUU tersebut juga dijelaskan bahwa mempertahankan tingkat pasukan militer AS di Korea Selatan saat ini sesuai dengan isi Perjanjian Pertahanan Bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, dalam upaya mendukung tujuan bersama untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.Dalam NDAA 2022, dihapuskan pasal terkait penurunan jumlah militer AS di Korea Selatan.