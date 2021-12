Korsel Laporkan 5.037 Kasus Harian COVID-19 dan 1.145 Pasien Kritis

Photo : YONHAP News

Otoritas kesehatan Korea Selatan melaporkan lebih dari 5.000 kasus COVID-19 harian selama 2 hari berturut-turut, dengan jumlah pasien kritis tetap berada di atas 1.000 orang.Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) pada Kamis (30/12) mengatakan bahwa sejumlah 5.037 kasus penularan terkonfirmasi pada sepanjang hari sebelumnya, menaikkan total jumlah kasus mencapai 625.967 kasus.Dari antara kasus-kasus baru tersebut, sejumlah 4.930 kasus merupakan penularan lokal dan 107 kasus berasal dari luar negeri.Jumlah kasus harian tersebut menurun 370 kasus dibandingkan sehari sebelumnya dan sekitar 1.800 kasus lebih sedikit dibandingkan seminggu lalu. Namun penurunan tersebut tidak menyebabkan penurunan signifikan pada jumlah pasien kritis dan kasus kematian.Jumlah pasien kritis berkurang 6 orang menjadi 1.145 orang, yang merupakan jumlah harian terbanyak hingga saat ini.Deaths from the virus bounced back to 73 from 36 the previous day, raising the accumulated death toll to five-thousand-455. The fatality rate stands at zero-point-87 percent.Jumlah kasus kematian harian naik 73 kasus dari 36 kasus pda sehari sebelumnya, menaikkan jumlah total kasus kematian mencapai 5.455 kasus. Tingkat fatalitas kasus tercatat sebesar 0,87 persen.Sementara itu, jumlah kasus varian Omicron juga bertambah 67 kasus menjadi 625 kasus.