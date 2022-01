Volume Perdagangan Korsel ke-8 Terbesar di Dunia pada 2021

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan melonjak lebih dari 25 persen pada tahun 2021, mencatatkan rekor tertinggi baru.Menurut data dari Kementerian Perdagagan pada Sabtu (01/01), ekspor tercatat sebesar 644,5 miliar dolar AS pada tahun lalu, naik 25,8 persen dari tahun sebelumnya.Ini menandai kenaikan tertinggi mengalahkan rekor sebelumnya sebesar 604,9 miliar dolar AS pada 2018.Ekspor Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan setelah mengalami kontraksi selama 2 tahun.Sementara itu, impor dilaporkan naik 31,5 persen ke 615 miliar dolar AS pada tahun lalu.Volume perdagangan tahunan Korea Selatan juga mencatatkan rekor 1,26 triliun dolar AS, naik 1 peringkat, menjadi negara kedelapan dengan volume perdagangan terbesar di dunia.Pada 2021, sejumlah 15 item ekspor andalan Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan 2 digit, merupakan yang pertama kali sejak tahun 2000.Khususnya kenaikan ekspor produk-produk semikonduktor dan petrokimia mencatatkan rekor baru.