AS : Tidak Ada Perubahaan Jadwal Latihan Militer Gabungan Korsel-AS pada Maret

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa tidak ada perubahaan dalam jadwal latihan gabungan militer antara Korea Selatan dan AS yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang.Juru bicara Kementerian Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia pada tanggal 4 Januari waktu setempat bahwa tidak ada pembahasan perubahaan jadwal dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM).Ditambahkan pula, aliansi antara Korea Selatan dan AS tetap terjaga untuk mempertahankan kesiapsiagaan terbaik dan melindungi Korea Selatan dari ancaman maupun musuh. Latihan militer gabungan antara kedua negara adalah keputusan yang diambil oleh kedua negara melaui pembahasan terkait.Sebelumnya, Menteri Pertahanan dari kedua negara telah menyepakati dalam SCM ke-53 pada tanggal 2 Desember lalu untuk melakukan Latihan Pos Komando sebanyak dua kali pada tahun ini serta melakukan evaluasi kemampuan operasional penuh (FOC).Kedua negara telah melaksanakan Latihan Pos Komando pada bulan Maret dan Agustus tahun lalu, namun evaluasi FOC tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19.