Layanan Keuangan Terintegrasi, My Data, Tersedia Mulai Rabu

Photo : YONHAP News

Layanan 'My Data', yang menyediakan layanan yang disesuaikan dengan mengumpulkan informasi keuangan pribadi yang tersebar, akan mulai diterapkan sepenuhnya.Dengan layanan tersebut, segala informasi keuangan meliputi jumlah tabungan, transaksi saham, dan lainnya bisa ditampilkan secara bersamaan.Layanan 'My Data' yang dijuluki sebagai 'sekretaris keuangan di dalam tangan' ini akan mulai diterapkan pada hari Rabu (05/01) besok.My Data adalah bisnis yang menyediakan layanan khusus yang dibutuhkan konsumen dengan mengumpulkan informasi kredit pribadi yang tersebar di setiap lembaga keuangan.Di masa lalu, ketika mengumpulkan informasi pelanggan, semua informasi dari perusahaan keuangan harus dibawa sekaligus. Tetapi sekarang, hanya informasi yang diinginkan oleh pelanggan saja yang disampaikan kepada perusahaan keuangan melalui perusahaan pengelola informasi.Dengan demikian, pengumpulan informasi pribadi yang dilakukan oleh perusahaan keuangan secara sembarangan dapat dibatasi.Pelanggan dapat memeriksa semua aset keuangan dari aplikasi My Data, mulai dari saldo dan pinjaman bank hingga penggunaan kartu, asuransi, dan investasi saham.Selain itu, layanan untuk membuktikan pembayaran pajak, asuransi kesehatan, dan lainnya pun dapat dihubungkan.Untuk saat ini, Komisi Jasa Keuangan mengoperasikan tim tanggapan khusus untuk My Data guna memeriksa peretasan dan masalah lain yang tidak biasa secara real time.Selain itu, pihaknya berencana untuk membuka beberapa informasi keuangan yang tidak dilaporkan dalam tahun ini untuk memungkinkan pengelolaan aset yang lebih efektif.