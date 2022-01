Korsel, AS, Jepang Tunda Pertemuan Menteri Pertahanan Akibat COVID-19

Photo : YONHAP News

Rapat antara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang sedang dikoordinasi untuk pertemuan di Hawaii pada pertengahan bulan Januari, dilaporkan ditunda akibat pandemi COVID-19.Menurut Kyodo News Jepang dan NHK pada Kamis (06/01), ketiga negara berencana menggelar pembicaraan pada 13 Januari namun memutuskan menunda pertemuan tersebut akibat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tertular COVID-19 dan varian Omicron yang menyebar dengan cepat di AS.Menteri Pertahanan AS Suh Wook, dan Menteri Austin serta rekannya dari Jepang, Nobuo Kishi sebelumnya direncanakan mengadakan rapat secara tatap muka, yang akan menjadi rapat pertama setelah dua tahun sejak November 2019.Namun demikian, Austin dikonfirmasi positif COVID-19 pada Minggu (02/01). Ketiga negara dilaporkan mendiskusikan kemungkinan rapat virtual namun kemudian menunda pertemuan tersebut.