AS Kecam Peluncuran Rudal Balistik Korut, Sekjen PBB Desak Korut untuk Berdialog

Photo : KBS News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam peluncuran proyektil oleh Korea Utara ke Laut Timur pada Rabu (05/01), yang kemudian dikonfirmasi sebagai rudal balistik.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa AS mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara dan hal tersebut merupakan ancaman bagi negara-negara tetangganya dan masyarakat internasional, selain juga melanggar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Dilanjutkannya, AS tetap mempertahankan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara dan meminta Pyongyang agar bersedia melakukan dialog.Ditambahkan bahwa janji AS untuk pertahanan Korea Selatan dan Jepang sangat kuat sekuat baja.Terkait dengan peluncuran rudal balistik Korea Utara tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Korea Utara untuk kembali melakukan dialog.Menurut Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB pada Rabu (05/01) waktu setempat, Guterres berpendapat bahwa keterlibatan dan jalinan diplomatik melalui dialog adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan denuklirisasi yang lengkap dan dapat diverifikasi di Semenanjung Korea.