Atlet Panahan Korsel, An San, Duduki Peringkat Pertama Dunia

Photo : KBS News

Atlet Panahan Korea Selatan, An San, yang berhasil meraih tiga medali di Olimpiade Tokyo 2020, berhasil menduduki peringkat teratas dunia pada akhir tahun 2021 lalu.Dilansir dari laman Federasi Panahan Dunia pada Kamis (06/01), dalam peringkat atlet di akhir tahun setelah memperhitungkam semua prestasi sepanjang tahun 2021, An San menduduki peringkat pertama dalam nomor tunggal putri.Selain memperoleh medali emas di Olimpiade Tokyo, An San juga berhasil meraih medali perunggu di Kejuaraan Dunia pada tahun 2021, sehingga naik empat peringkat dari posisi sebelumnya di April 2020 lalu.Selain An San, dua atlet panahan Korea Selatan, Kang Chae-young dan Jang Min-hee, juga naik ke peringkat peringkat 8 dan 16 secara berurutan.