Wamenlu Korsel Temui Perwakilan Perundingan Pemulihan JCPOA

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-kun menemui perwakilan perundingan untuk pemulihan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) guna mengetahui tren terkait perundingan tersebut.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Choi yang sedang mengunjungi Wina, Austria, bertemu dengan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Iran dan Ketua Kantor Hubungan Eksternal Uni Eropa pada Rabu (05/01) waktu setempat.Kemudian, Choi menemui perwakilan perundingan dari Prancis, Jerman, dan Inggris untuk mendengarkan tren seputar perundingan JCPOA.Choi memaparkan bahwa Korea Selatan kembali mengonfirmasi peran aktif dalam memajukan perundingan JCPOA dan meminta sejumlah pihak bersangkutan untuk mengupayakan perkembangan yang positif.Para perwakilan tersebut merespons dengan mengatakan akan meneruskan komunikasi erat tentang hal itu antara satu sama lain.Korea Selatan bukan negara yang terlibat langsung dengan perundingan JCPOA, tetapi terlibat dalam masalah dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan, sehingga pihaknya telah bertukar pendapat bersama pihak bersangkutan tentang pemulihan JCPOA.Setelah AS mencantumkan Bank Sentral Iran dalam daftar sanksi di tahun 2018 lalu, pembayaran minyak Iran senilai tujuh miliar dolar AS dibekukan di bank-bank Korea Selatan.