AS dan Jepang Memprihatinkan Aktivitas Rudal dan Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) dan Jepang menaruh kekhawatiran tinggi terkait aktivitas rudal dan nuklir Korea Utara, serta menegaskan kembali upaya pewujudan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.AS dan Jepang mengadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara virtual, kemudian mengumumkan pernyataan bersama.Di dalam pernyataan bersama itu, kedua negara menegaskan kembali tekad untuk denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan mendesak Korea Utara untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB.Kedua negara juga menegaskan perlunya untuk segera menyelesaikan masalah penculikan warga oleh Korea Utara, dan berjanji memperkuat kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang untuk keamanan, perdamaian dan kemakmuran bersama.Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan AS dan Jepang tersebut digelar setelah 10 bulan sejak pertemuan di Tokyo, Jepang, pada bulan Maret tahun lalu.Pertemuan itu menghadirkan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi.