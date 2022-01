Korsel dan Iran Adakan Pembicaraan Wakil Menteri di Wina, Austria

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Iran memutuskan untuk melakukan langkah nyata terkait pengalihan dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan akibat sanksi dari Amerika Serikat (AS).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (07/01) bahwa Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong-gun, dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani, mengadakan pertemuan di Wina, Austria, pada hari Kamis (06/01) waktu setempat dan menyepakati hal tersebut.Agenda rinci dan pembentukan tim langkah praktis belum dipublikasikan, namun diperkirakan tim tersebut akan membahas transfer dana Iran yang dibekukan sebesar 7 miliar dolar Amerika, metode pembayaran, dan hal lainnya.Dalam pertemuan tersebut, Iran meminta pencairan dana yang dibekukan, terlepas dari hasil negosiasi kesepakatan nuklir Iran, JCPOA.Menurut kantor berita nasional Iran, IRNA, Wakil Menteri Ali Bagheri Kani mengklaim bahwa penolakan pencairan dana yang dibekukan oleh AS secara sepihak tidaklah rasional, sehingga pemerintah Korea Selatan harus segera mengambil tindakan untuk mengalihkan dana tersebut kepada Iran.Kementerian Luar Negeri Iran menjelaskan bahwa pertemuan dengan Korea Selatan itu digelar secara terpisah dengan pembicaraan JCPOA.Wakil Menteri Choi menyatakan bahwa pencairan dana yang dibekukan harus segera dilaksanakan, namun juga mengharapkan pembukaan kembali negosiasi untuk JCPOA dalam waktu dekat.Korea Selatan bukan merupakan negara yang terlibat langsung dalam JCPOA, namun terlibat dengan Iran karena dana yang dibekukan tersebut.Pada tahun 2018, pemerintah AS memasukkan Bank Sentral Iran dalam daftar sanksi AS, sehingga 7 miliar dolar Amerika yang merupakan pembayaran untuk impor minyak bumi dari Iran dibekukan di Korea Selatan.Jumlah dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan adalah yang terbesar di antara aset Iran yang dibekukan di luar negeri, dan Iran terus menekan penyelesaian masalah tersebut.