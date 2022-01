FDI di Korsel Capai Level Tertinggi pada 2021

Photo : YONHAP News

Investasi asing langsung (FDI) di Korea Selatan pada tahun lalu meningkat 42 persen dibandingkan dengan setahun lalu dan sekaligus mencapai level tertinggi dalam sejarah.Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan menyatakan pada hari Senin (10/01) bahwa investasi asing langsung pada 2021 tercatat mencapai 29,51 miliar dolar AS, naik 42,3 persen dari setahun sebelumnya.Angka tersebut melampaui level tertinggi yang sebelumnya tercatat sebesar 26,9 miliar dolar AS pada 2018.Berdasarkan kategori bisnis, FDI di sektor jasa meningkat 64,2 persen dari setahun lalu, dengan mencapai 23,57 miliar dolar AS.Investasi asing langsung juga meningkat secara signifikan di bidang informasi dan komunikasi sebanyak 317,2 persen, distribusi grosir dan eceran sebesar 139,1 persen, serta usaha pendukung dan penyewaan sebesar 833,1 persen.Investasi di bidang digital dan industri hijau di Korea Selatan pun meningkat. Sedangkan FDI di sektor manufaktur mengalami penurunan 16,2 persen dibanding dengan setahun sebelumnya.Investasi asing langsung dari Amerika Serikat mencapai 5,26 miliar dolar AS, FDI dari Uni Eropa mencatatkan 12,8 miliar dolar AS, dan dari negara-negara berbahasa Mandarin sebanyak 7,54 miliar dolar AS.