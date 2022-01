Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Ditangguhkan Hingga April

Photo : YONHAP News

Latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang dilakukan di bulan Maret setiap tahun tampak akan dilaksanakan pada April tahun ini.Perwakilan militer Korea Selatan pada Kamis (13/01) menyampaikan otoritas Korea Selatan dan AS sedang berdiskusi tentang penangguhan latihan militer gabungan di semester pertama tahun 2022, dan memindahkan jadwal tersebut dari bulan Maret ke April.Dalam rangka memeriksa persiapan pertahanan bersama dalam menanggapi kemungkinan provokasi Korea Utara, militer Korea Selatan dan AS melakukan latihan militer bersama sebanyak dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan Agustus.Akan tetapi, latihan yang dijadwalkan pada bulan Maret diperkirakan akan ditangguhkan ke bulan April karena adanya pemilihan umum presiden Korea Selatan di bulan Maret serta kondisi pandemi COVID-19.Tahun lalu, Korea Selatan dan AS melakukan dua kali Pelatihan Pos Komando Gabungan pada 8-18 Maret dan 16-26 Agustus dengan skala kecil akibat COVID-19.