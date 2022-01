Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 10,39 poin atau 0,35 persen pada Kamis (13/01), mengakhiri sesi perdagangan di angka 2.962,09.Saham teknologi KOSDAQ juga turun 8,08 poin atau 0,82 persen, ditutup di 983,25.Di pasar valuta asing, nilai tukar won Korea menguat 3 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di 1.187,5 won per dolar AS.