Blinken: Korea Utara Mencari Perhatian dengan Peluncuran Rudal

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pada Kamis (13/01) bahwa Korea Utara kemungkinan mencari perhatian dengan melakukan peluncuran rudal, dan mengulangi seruannya untuk berdialog.Blinken mengatakan dalam sebuah wawancara dengan MSNBC bahwa menurutnya, Korea Utara sedang mencoba untuk mendapatkan perhatian dengan melakukan peluncuran rudal beruntun, serta dikatakannya bahwa Korea Utara telah melakukan hal serupa di masa lalu dan kemungkinan akan terus melakukannya.Blinken mengatakan bahwa beberapa bulan lalu, Washington menjelaskan pihaknya siap untuk melibatkan Korea Utara tanpa prasyarat apapun guna melihat apakah keduanya dapat menemukan jalan menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Dia mengatakan bahwa disayangkan, Korea Utara tidak menunjukkan tanggapan terhadap tawaran tersebut, dan dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara melakukan uji coba rudal yang "sangat mendestabilisasi" dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.Diplomat top AS itu mengatakan bahwa AS dan sekutunya saat ini berfokus untuk memastikan "adanya akibat, konsekuensi dari tindakan Korea Utara ini."