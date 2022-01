Ancaman bagi Komunitas Internasional, AS Kecam Peluncuran Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) mengecam peluncuran proyektil yang diduga sebagai rudal balistik oleh Korea Utara pada hari Senin (17/01).Kementerian Luar Negeri AS mengatakan penembakan itu melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya dan masyarakat internasional.Namun ditambahkannya bahwa AS secara konsisten tetap berkomitmen menggunakan pendekatan diplomatik terhadap Korea Utara dan meminta Pyongyang untuk kembali terlibat dalam dialog.Pernyataan tersebut tampak sama dengan serangkaian pernyataan sebelumnya dalam menanggapi provokasi rudal Korea Utara yang terus berlanjut sejak awal tahun ini.Komando Indo-Pasifik AS pun menyampaikan bahwa pihaknya tengah membahas dengan seksama perihal peluncuran rudal Korea Utara tersebut bersama negara-negara sekutu.Menurutnya, penembakan rudal Korea Utara terbaru itu dianggap tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat dan daratan AS ataupun negara sekutu, namun peluncuran tersebut jelas menunjukkan dampak program senjata ilegal Korea Utara terkait kekawatiran keamanan.