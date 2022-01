“Kim Ji-young, Born 1982” Jadi Karya Sastra Korea Terlaris di Dunia

Photo : KBS News

Karya sastra Korea Selatan terlaris di mancanegara selama lima tahun terakhir adalah “Kim Ji-young, Born 1982” karya novelis Cho Nam-joo.Hingga tahun 2020, novel tersebut telah terjual lebih dari 300 ribu eksemplar di luar negeri setelah diterjemahkan ke dalam sepuluh bahasa. Khususnya, novel itu telah terjual lebih dari 200 ribu eksemplar di Jepang sejak diterbitkan pada tahun 2018 lalu.Selain itu, novel “The Vegetarian” karya Han Kang terjual lebih dari 160 ribu eksemplar setelah diterjemahkan ke dalam 13 bahasa. “Almond” oleh Sohn Won-pyung terjual lebih dari 90 ribu eksemplar di Jepang dan “The Good Son” karya Jeong You-jeong dalam bahasa Portugis terjual lebih dari 20 ribu eksemplar di Brasil.Menurut hasil survei Institut Penerjemahan Literatur Korea mengenai penjualan 658 karya sastra Korea Selatan yang diterbitkan di luar negeri dalam 37 bahasa mulai tahun 2016-2020, sejumlah 34 karya telah terjual sebanyak lebih dari 5 ribu eksemplar.Selain itu, sejumlah 16 karya dikatakan mencapai penjualan sebanyak lebih dari 5 ribu eksemplar dalam satu tahun setelah diterbitkan pada tahun 2020 lalu.Ditambahkannya bahwa karya-karya yang menjadi 'buku terlaris' atau 'terus laris' di suatu negara tertentu, seperti “Kim Ji-young, Born 1982” dan “Almond”, juga diterbitkan dalam berbagai bahasa dan menunjukkan peningkatan penjualan yang tinggi.Pihaknya berencana mendukung penerbitan karya sastra Korea di luar negeri berdasarkan hasil survei yang ada, dan akan terus memberikan dukungan agar karya sastra Korea dapat dinikmati oleh masyarakat dunia.